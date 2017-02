Domein Moorslede wordt zorg- en jeugdcentrum middenin groen

Leopoldsburg - Met een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan dat woensdagavond door de provincieraad werd goedgekeurd kan het voormalige legerdomein Moorslede een nieuwe bestemming krijgen. In de toekomstvisie wordt gedacht aan een zone voor ouderenzorg, een jeugdcentrum en een speelbos middenin de natuur.

“Het openbaar onderzoek werd eind oktober afgerond en na de behandeling van de bezwaren kreeg het plan een definitieve vorm”, meldt gedeputeerde Inge Moors. “In dit gebied van 22 ha willen we plaats creëren voor een woonzorgproject en de jeugdwerking. Tegelijk wordt 17 ha bestemd voor natuurgebied. Door de vergrijzing van de bevolking zal ook de vraag naar aangepaste woningen blijven toenemen. Vandaar dat de vroegere kazerne en de onmiddellijke omgeving die tot eind vorig jaar nog dienst deden als tijdelijk opvangcentrum voor asielzoekers mogelijkheden bieden. Ook de ligging met de stedelijke voorzieningen in de onmiddellijke omgeving is ideaal.” Volgens schepen voor sociale zaken Marc Reynders zijn er ondertussen al verkennende gesprekken gevoerd met privépartners voor de realisatie van een dergelijk woonzorgproject. Hierbij wordt ook gedacht aan een formule waarbij oud en jong gecombineerd wonen en geïnteresseerden de kans hebben om een zorgwoning te kopen die nadien eventueel kan verhuurd worden.

Jeugd

Ook voor de bestaande gemeentelijke jeugdwerking en het muziekcentrum YAP komt er nu duidelijkheid. Het dossier jeugdcentrum dat ondertussen al enkele decennia oud is , kan eindelijk gerealiseerd worden. De vroegere garage en stelplaats van Moorslede wordt al een tijdlang door de jeugddienst gebruikt en zal nu verder gerenoveerd worden. Tegelijk wordt een polyvalente ruimte bijgebouwd. Kantoren, diensten, recreatieve voorzieningen, huisvesting, horeca en handel worden beperkt toegelaten. De stedenbouwkundige voorschriften werden aangepast nav de opmerkingen die naar voren kwamen uit het openbaar onderzoek. Zo is er een groene voortuinstrook van 10 m opgenomen in het plan en worden luidruchtige sport- en spelactiviteiten uitgesloten om overlast voor de buurtbewoners te voorkomen. Ook de verkeerssituatie wordt volgens Inge Moors verbeterd.

Groen

Het domein Moorslede is 22 ha groot en het zuidelijk gedeelte is ecologisch minder kwetsbaar en daarom wordt 5 ha voorzien als speelruimte voor de jeugdwerking en wandelpaden voor het woonzorgcentrum. Het noordelijk gedeelte is owv de biodiversiteit wel erg kwetsbaar en zaal daarom slechts sporadisch opengesteld worden voor het publiek. Gelijktijdig met het PRUP werd een onteigeningsplan opgemaakt. “Wij hopen zo snel mogelijk het domein te kunnen aankopen om onze plannen te realiseren. De budgetten zijn ondertussen voorzien”, besluit burgemeester Wouter Beke.