Sint-Vincentius verdeelde in 2016 ruim 34 ton hulpgoederen

Leopoldsburg - De plaatselijke Sint-Vincentius Conferentie maakte zopas bekend dat vorig jaar ruim 34 ton hulpgoederen verdeeld werden aan de kansarmen. “We stellen dat vast dat de armoede blijft toenemen en dat is een spijtige trend. In de voorbije maand januari hebben zich via het OCMW 8 gezinnen extra aangeboden voor hulp. Dat zette de teller meteen op 94 gezinnen die in totaal 225 volwassenen en kinderen omvatten. Anderzijds stellen we vast dat de Europese Gemeenschap de hulp gaat terugschroeven. Vorig jaar werd 8500 liter melk geschonken en dat wordt dit jaar beperkt tot 2400 liter”, weet secretaris Jean Vanhaeren.