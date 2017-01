Leopoldsburg - Na een sportjaar vol glansprestaties is het tijd om de plaatselijke kampioenen te eren. Dit jaar vindt de kampioenenhulde opnieuw plaats in het Cultuurcentrum van Leopoldsburg op zondag 12 februari 2017 vanaf 14 u. Werd je kampioen in 2016 of na 8 november 2015 of leverde je een uitzonderlijke prestatie? Geef dan snel een seintje aan sportpromotie@leopoldsburg.be