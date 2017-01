De Oogst serveede voor de 10de keer kerstmaaltijd

Leopoldsburg - Het arbeidszorgcentrum De Oogst bundelde in deze eindejaarperiode voor de 10 de keer de krachten om samen met het OCMW, De Heppening, ’t Kapstokske, wijkwerking Boskant en Lions Astrid een feestavond te organiseren voor mensen die het financieel moeilijk hebben. “Met 121 inschrijvingen zitten we aan een record en tegelijk een maximale capaciteit. Eerlijk gezegd hadden we liever een dalende trend gezien, maar helaas. Voor onze gasten is er niet enkel een gezellig feestmaal, maar er is ook voor ieder een kerstcadeautje zodat het voor onze doelgroep toch nog een hartverwarmende avond werd”, besluit Aloïs Van Grieken.