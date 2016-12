Asielzoekers aan de slag biji PWA Huis at Werk

Leopoldsburg - Zeven jonge mensen uit zeven verschillende landen gaan vanaf vandaag aan de slag als poetshulp bij PWA Huis at Werk. Zij volgden de voorbije maanden een opleidingsproject dat door de VDAB voor het eerst in Limburg op verplaatsing werd georganiseerd. Om aan de stijgende vraag naar huishoudhulp te kunnen beantwoorden, sloeg het plaatselijke dienstenchequebedrijf PWA Huis at Werk de handen in elkaar met de gemeente en de VDAB om een mobiel opleidingsproject uit te werken. “Voor vluchtelingen en kansengroepen is het niet altijd evident om zich naar een opleidingscentrum buiten de gemeente te verplaatsen, vandaar dat wij opteerden voor een mobiele formule waarbij de VDAB hier ter plekke de lessenreeks kwam geven. Van de 35 geselecteerde kandidaten konden na een grondig screeningsgesprek 9 cursisten starten aan de opleiding die door 7 van hen succesvol werd afgerond. Wie slaagde, was meteen zeker van een job bij Huis at Werk”, zegt schepen Marc Reynders.