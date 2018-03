Nieuw oriëntatieparcours in park van de directeur

Beringen - Naast het huidige oriëntatieparcours in de bossen van Koersels Kapelleke is Beringen een nieuw parcours rijker. Vanaf nu kan je ook in het park van de directeur terecht voor de nieuwste vorm van oriëntatielopen.

Beringen heeft zelfs een primeur. “Dit is het eerste nieuwe Mapico parcours van Vlaanderen,” zegt een fiere schepen van Vrije Tijd, Dave Schops.

“Iedere post is uitgerust met een kleur, getal, letter en tekening waardoor er een zeer brede waaier aan mogelijkheden is.”

De route loopt ook verder richting de tennis van Beringen tot het Kioskplein.

Zopaas werd het parcours officieel geopend. De aanwezigen konden kennis maken met dit nieuwe concept en waren zeer enthousiast over de mogelijkheden.

Daarnaast was er die dag ook een opleiding waar een 20-tal geïnteresseerden op een actieve manier alle oefeningen konden proberen.

Dit voorjaar organiseert de dienst jeugd en sport in samenwerking met VVO een ‘start to cursus’ in de oriëntatiesport.

Dit is de ideale gelegenheid om op een leuke manier de methoden en technieken van deze boeiende openluchtsport onder de knie te krijgen.

Misschien is dit voor jou wel dé geschikte gezinsactiviteit? Meer info en inschrijven kan via www.beringen.be/sport.