Jeugdboekenmaand in de bib

Beringen - Ook dit jaar organiseert de bib de jeugdboekenmaand. Dit is het het grootste boekenfestival voor kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar. Ook deze twee laatste weken valt er nog heel wat te beleven! Het thema van de jeugdboekenmaand is ‘Eureka – wetenschap en techniek’. De jeugdafdeling is dan ook omgetoverd tot een labo met doe-opstellingen van Technopolis, wetenschapsboeken,…

Dankzij de creativiteit van de Beringse kleuterklassen kan je de mooiste robots komen bewonderen in onze bib. Wil je weten hoe Robbie robot, de Letterrobot en Smullie er uit zien? Kom dan zeker eens langs. De leerlingen van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar komen hun kennis van de bib en de wetenschap testen aan de hand van een bibsterspel, een zoektocht met tablets. Tijdens de jeugdboekenmaand kan je kennismaken met de wondere wereld van wetenschap en techniek.

Workshops Lego WeDo 2.0

Lego WeDo 2.0 is een bouwset met lego stenen en software, waarmee kinderen wetenschap en techniek leren ontdekken. Ze maken op een heel speelse manier kennis met het programmeren van computers en daarbij worden ze ook nog uitgedaagd in hun creativiteit. Vind je techniek leuk en wil je ook graag kennismaken met Lego WeDo 2.0?

Kom naar de bib op:

woensdag 21 maart van 14.00 - 15.30 uur (voor kinderen vanaf 10 jaar)

zaterdag 24 maart van 10.30 - 12 uur (voor kinderen vanaf 10 jaar)

woensdag 28 maart van 13.15 - 14.45 uur en van 15.00 tot 16.30 uur (voor +12 jaar)

De Lego WeDo 2.0 workshops zijn gratis, maar inschrijven is wel verplicht.

Inschrijven? Stuur een mailtje naar cindy.minten@beringen.be.

Flipie in de bib!

Flipie is bedacht door de leerlingen van het 2de leerjaar van vrije basisschool De Beerring. Studenten (uit Beringen) van de Hogeschool PXL ontwikkelden het concept en de leerlingen van het Spectrumcollege VTI maken er op dit moment een werkend prototype van. “Dit is een uniek project en een mooie samenwerking tussen studenten van verschillende onderwijsniveaus, die als gelijken de koppen bij elkaar steken om ‘droommachines’ te realiseren,” zegt Dave Schops, schepen van de Bibliotheek.Flipie kan spinnen opsporen en helpt leerlingen van hun spinnenfobie af. Flipie staat nog tot het einde van maart in de bib.

Hieperdebieb – de coolste VIP-dag voor de jeugd

Kinderen en jongeren van 3 tot 15 jaar kunnen zich een hele namiddag uitleven op deze VIP-dag. Je kan kennismaken met Bee-bots, een eigen robotje ontwerpen, luisteren naar een poppenkastverhaal, je laten schminken, jouw foto op een boekcover laten plaatsen met green screen, een toffe bladwijzer maken met eigen handlettering, …

woensdag 28 maart van 13.00 tot 16.30 uur