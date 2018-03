Ook Beringen bij Statiegeldalliantie

Beringen - De gemeenteraad keurde de aansluiting bij de statiegeldalliantie goed. Als partner van deze statiegeldalliantie wil de stad de regering mee overtuigen om statiegeld op blikjes en plastic flessen in te voeren. Dit zou een structurele oplossing kunnen betekenen voor zwerfvuil want 40% van het zwerfvuil bestaat uit blik en plastic.

“Beringen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie omdat de zwerfvuilproblematiek in de stad een beleidsprioriteit is,” zegt schepen van Duurzaamheid, Gilbert Lambrechts. Het probleem is niet zo eenvoudig op te lossen. De gemeentelijke zwerfvuilploegen, talrijke vrijwilligers en initiatieven van verschillende doelgroepen proberen om de omgeving zwerfvuilvrij te houden. Maar dikwijls is het dweilen met de kraan open.

“De invoering van statiegeld zal een onderdeel vormen om de bevolking te sensibiliseren om een beetje milieubewuster te leven. Alle initiatieven samen zullen bijdragen aan de tolerantiegrensverlaging voor zwerfvuil. De houding in de maatschappij wijzigen, is het uiteindelijke doel. Het zwerfvuilprobleem is pas opgelost, als niemand nog zwerfvuil gooit,” besluit Gilbert Lambrechts.