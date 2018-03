Beringen - Het voormalige plasticrecyclingbedrijf B&A Plastics, Tervantstraat 2A te Paal-Beringen heet voortaan Het XPand en wordt tijdens de “Art, Craft & Design Beurs” op 23,24 en 25 maart een “dorp” van makers/kunstenaars/creatievelingen die elkaar wederzijds versterken en inspireren.

“Wij geloven dat “de fabriek” aan een nieuwe definitie toe is en willen die herdefiniëring op experimentele wijze mogelijk maken”. Aan het woord zijn de bedrijfsleiders Bert Surinx en Amanda Latinne die dit initiatief op poten zetten. Ze hebben hun sporen als voortrekkers verdiend in hun plasticrecyclingbedrijf waar ze “cradle to cradle” recycleerden, decennia voor deze term een begrip werd. Ze hebben het verdwijnen van de maakindustrie van dichtbij meegemaakt. Vanuit een authentieke ondernemersinspiratie leggen ze nu de krijtlijnen van wat zij beschouwen als “de heruitvinding van de fabriek”.

In Het XPand, the factory of business, art & pleasure kan je ruimtes huren voor brainstormsessies, vergaderingen, persconferenties en productvoorstellingen. Maar ook voor co-working, co-creatie, performance art en exposities. En last but not least voor recepties en feestjes en events. Dit alles in een uniek decor van een gerenoveerde fabriek uit de golden sixties.

De pers is vriendelijk uitgenodigd op de persconferentie van de Art, Craft & Design Beurs die plaats vindt op 23 maart 2018 om 11u.

Plaats: Het XPand, Tervantstraat 2A, 3583 Paal-Beringen.

Website: www. hetxpand.be