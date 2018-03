Plannen voor stadsapp

Beringen - Omdat de smartphone zowat het belangrijkste communicatiemiddel is waarmee burgers met de wereld in contact staan, heeft de stad Beringen de bedoeling een stadsapp te ontwerpen.

“Bedoeling is een platform te creëren waarop lokale overheid, handelaars, zorgverstrekkers en verenigingen met elkaar en met de burger kunnen communiceren", zegt schepen Anne Wouters-Cuypers. "Een zeer grote sterkte is, is dat burgers heel snel geïnformeerd kunnen worden over calamiteiten in de stad. Bij een ernstig verkeersongeval of bijvoorbeeld elektriciteitspanne kunnen de app-gebruikers onmiddellijk geïnformeerd worden. Verder bestaat de app uit een afvalkalender, agenda, stadsdiensten, verenigingen, handelaars, zorg … Het is de bedoeling om de app nog voor de zomer te lanceren."