Maurice Webers trekt' 'Lijst Burgemeester'

Beringen - Eén jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen maakt sp.a Beringen haar lijstnaam bekend. ‘Lijst Burgemeester’ zet de deur open voor alle Beringenaren. Maurice Webers is de logische lijsttrekker. Hij krijgt de steun van Bilgin Bekdemir (plaats 2), Pierre Aerts (lijstduwer) en heel wat gekende en nieuwe progressieve gezichten. Als voorsmaakje op het volledige programma lanceert ‘Lijst Burgemeester’ vandaag al een eerste toekomstgericht idee: “Beringen moet een ‘Bike City’ worden, zowel voor inwoners als voor toeristen”.

De Beringse socialisten trekken onder de naam ‘Lijst Burgemeester’ naar de verkiezingen. “Lokale politiek gaat over mensen”, zo motiveert Maurice Webers de beslissing. “Als inwoner wil je vooral dat jouw gemeente goed bestuurd wordt. Dat Beringen met andere woorden proper, gezellig en veilig is, los van grote ideologische discussies.”

Daarom kiest sp.a Beringen voor een ideologisch neutrale lijstnaam: “‘Lijst Burgemeester’ is een positieve groep mensen, die gaat voor een warm en solidair Beringen. We rekenen erop dat de inwoners hun steun uitspreken voor ons krachtdadig beleid van de voorbije jaren. Dan kunnen we het project dat we vijf jaar geleden opstartten verderzetten en voltooien.”

‘Lijst Burgemeester’ vormt een open progressieve lijst. Vrij vertaald: de komende maanden pakt voorzitter Abdulkadir Yilmaz uit met enkele verrassende nieuwe namen: “De voorbije vijf jaar hebben we Beringen op de kaart gezet. Ons team heeft hard gewerkt en ervaring opgedaan. We weten wat het betekent om een stad te besturen. Maurice Webers is het vleesgeworden voorbeeld van die politieke daadkracht. Als logische lijsttrekker gaat hij voluit voor een nieuwe termijn. Om die missie waar te maken krijgt onze burgemeester vanop plaats 2 steun van Bilgin Bekdemir, die bij de vorige verkiezingen het op één na meeste voorkeurstemmen haalde. Huidig gemeenteraadslid Pierre Aerts duwt de lijst.”

Daarnaast zitten er enkele verruimingskandidaten in de pijplijn. Zij treden in de loop van de komende maanden in het voetlicht. “Een moderne partij is constant alert voor nieuwe trends en frisse ideeën”, weet voorzitter Yilmaz. “Heel wat Beringenaren sluiten zich spontaan aan bij onze beweging. Sp.a Beringen gaat dan ook constant in dialoog, hier krijgt iedereen gelijke kansen. Onze deur staat open voor mensen die op een sociale en positieve manier willen meebouwen aan de toekomst van Beringen.”

Sp.a Beringen zette Beringen de (bijna) afgelopen legislatuur in beweging. Denk maar aan het scholendossier, Be-Mine, het aantrekken van heel wat nieuwe bedrijven,... “We hebben hard gewerkt zonder onszelf op de borst te kloppen”, vertelt burgemeester Webers. “Het resterende jaar ronden we enkele mooie dossiers af. Want sterk beleid voeren – tot de laatste dag - is de beste campagne. Maar natuurlijk denken we ook na over wat Beringen nodig heeft na 2018. Binnenkort komen we op de proppen met een programma dat antwoorden biedt op sleuteldossiers. Een voorbeeld? We geloven dat Beringen moet evolueren naar een ‘Bike city’. Een stad waar bezoekers en inwoners de fiets zowel om toeristische, sportieve als functionele redenen inzetten.”