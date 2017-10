Sandra Bekkari over 'nooit meer diëten'

Beringen - Dat Sandra Bekkari hot is de laatste dagen en weken bewijst de aangroeiende wachtlijst om een plaatsje te bemachtigen in haar lezing 'Nooit meer diëten' op donderdag 16 november.

“De lezing van Sandra Bekkari over de sana-methode en een gezonde levensstijl is al even uitverkocht. Maar gezien de blijvende vraag naar tickets hebben de dienst cultuur en de bib beslist de lezing in de schouwburg van Casino Beringen te laten plaatsvinden.” aldus schepen Dave Schops. “De mensen die al een ticket kochten, worden via mail op de hoogte gebracht over de gewijzigde locatie. Degenen die op de wachtlijst staan, worden gecontacteerd dat ze nu toch de mogelijkheid hebben om de lezing bij te wonen en dit in de prachtige schouwburg van Casino Beringen. Natuurlijk hebben andere geïnteresseerden nu ook de kans de lezing bij te wonen,” zegt schepen Patrick Witters.

De lezing “Nooit meer diëten” gaat dus door op donderdag 16 november om 19.30 uur in de schouwburg van Casino Beringen. De toegang bedraagt slechts 5 euro. Je kan je kaartje reserveren via reservaties.cultuur@beringen.be of T 011 45 03 12 . Door de locatiewijziging zijn er terug voldoende tickets beschikbaar.