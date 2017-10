Expo 'Krassen en Kraaien' in De Watersnip

Beringen - Nog tot 15 november loopt in De Watersnip de tentoonstelling 'Krassen en Kraaien'.

Ani Theré en Paul Frison zijn een kunstenaarskoppel uit Beringen. Ani is dit jaar vooral geboeid door "kraaien" en geeft dit weer in heel expressieve schetsen en schilderijen. Paul is beeldend kunstenaar en poëet. Het thema in zijn gedichten, in 'De Watersnip' tentoongesteld, handelt over de 'natuur' en zijn vaak geïnspireerd op 'natuur'schetsen van Ani. In deze boeiende tentoonstelling in de herfstperiode bundelen beide kunstenaars hun krachten in bezoekerscentrum ‘De Watersnip’ te Koersel.

De tentoonstelling is te bezoeken tot 15 november.

De openingsuren tot 5 november zijn van dinsdag tot en met zondag van 13u tot 17u (sluitingsdag maandag). Nadien is de tentoonstelling nog te bezoeken op 11, 12 en 15 november van 13u tot 17u.