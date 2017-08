Halfoogstfeesten in Beverlo

Beringen - In Beverlo is er op 12 en 13 augustus het gratis evenement de Halfoogstfeesten. "Je kan er ongedwongen genieten van muzikale optredens, een gezellige avondmarkt, kinderanimatie met een kermis, plezierige terrasjes en nog veel meer," zegt schepen van Toerisme Gilbert Lambrechts (sp.a).

De festiviteiten openen op zaterdag 12 augustus om 17 uur met een kermis en avondmarkt. ‘De chiro van Beverlo zorgt voor de nodige kinderambiance met dansjes en een grimeerstandje. Uitblazen kan je op één van de terrassen. Bierkenners trekken naar het terras van de Kardijk waar ze kunnen kiezen uit een dertigtal Belgische bieren. De muzikale optredens van Wallfish, en de ‘Tour of Duty Band’ brengen je in de juiste sfeer. Omstreeks 23 uur sluit ‘Outback’ af met een portie stevige rock,’ licht Gilbert Lambrecht, schepen van toerisme toe.

Wie er zondag 13 augustus vroeg bij is, kan een slag slaan op de grootste rommel- en antiekmarkt uit de streek. Ben je eerder fan van oude mechaniek, nostalgie, blinkende chroom en ronkende motoren? Dan is de 3de editie van het oldtimertreffen iets voor u! Vanaf 9 uur komen de oldtimers druppelsgewijs toe om daarna te vertrekken voor een rondrit. Vanaf 14.30 uur zijn deze prachtige wagens te bewonderen in het centrum.

Om 13.30 uur trakteert het harmonieorkest Neanias uit Beverlo, met als gastsolisten Steven de Bruyn en Aytekin Kilic, de aanwezigen op een meeslepend concert. Daarna is coverband R.U. Sirius aan de beurt.In de vooravond is er het optreden van Star Flavour en afsluiten doen we met de ‘Green Onions’. Met het nodige enthousiasme mixen zij alle nummers door elkaar en zorgen zo voor een muzikale flashback doorheen veertig jaar muziekgeschiedenis. Om 23.15 uur wordt dit optreden even onderbroken voor het traditionele vuurwerk.

De Halfoogstfeesten zijn een organisatie van stad Beringen, vzw toerisme Beringen, harmonieorkest Neanias en cyclobal ‘Het Zwarte Goud’. Meer info kan je bekomen bij Toerisme Beringen, Koolmijnlaan 203, tel. 011 42 15 52 of mail naar toerisme@beringen.be.