Beringen - De Kring Koersel wordt ‘food experience’ Voor het historisch gebouw De Kring in Koersel werd door het stadsbestuur een erfpachtovereenkomst met koopoptie uitgewerkt.

“Deze beslissing namen wij als bestuur nadat was gebleken dat de combinatie aankoop-renovatie voor de kandidaat-kopers een onhaalbare kaart was,” legt schepen Anne Wouters-Cuypers uit. Het gebouw staat dan ook reeds van 9 november 2015 te koop. “Er volgde een kandidaatstellingsperiode gedurende 2 maanden, waarin we twee kandidaturen ontvingen die beiden een horecazaak in het pand willen starten,” gaat Anne Wouters-Schepers verder. De ene kandidaat focuste zich op een echte food experience met bar, restaurant, feestzaal, catering en een shop met een volledige renovatie van het pand naar een trendy zaak, maar toch met een huiselijke sfeer. De andere kandidaat legde de focus op een verfijnde keuken met gebruik van regionale producten ter plekke of op verplaatsing. Het schepencollege heeft beide dossiers ingekeken en beoordeelde hun ondernemings- en financieel plan. Eén kandidaat werd niet weerhouden, wegens het ontbreken van een akkoord van een financiële instelling over de financiering. De erfpacht met koopoptie werd daarom voorlopig toegewezen aan de heren Stefano Baldellli en Ercan Boyraz. Dit moet echter wel nog bekrachtigd worden door de gemeenteraad in september.

Beiden zijn jonge dertigers en runnen nu elk nog hun eigen zaak. Stefano heeft al 5 jaar de zaak Sotto Choc in Heusden en Ercan heeft al vier jaar de zaak Shakerato in Genk. De heren kennen elkaar al van in hun kindertijd en delen dezelfde passie.

Gezelligheid en authenticiteit centraal

Het aanbod van de stad Beringen en het mooie historische pand inspireerden om de kennis en krachten te bundelen en samen deze nieuwe zaak op te starten. Gezelligheid en authenticiteit zullen hier centraal staan. Het interieur, de kaart, de muziek en het aanbod zullen zorgen voor een totaal beleving. Een geïntegreerde Barnaba Shop zorgt ervoor dat elke gast de mogelijkheid heeft om thuis verder van deze food experience te genieten. En de cirkel is rond met de Barnaba event- en cateringservice. Deze service garandeert een Barnaba beleving op locatie. De extra zalen lenen zich perfect voor business meetings en events. Kwaliteit, service, klantvriendelijkheid en vernieuwing zijn vier pijlers waarop Stefano en Ercan zullen bouwen.

De opening van BARNABA is gepland in het voorjaar van 2018. De renovatiewerken starten na goedkeuring door de gemeenteraad in september.