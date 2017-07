LIesbeth Geybels algemeen directeur RIMO LImburg

Beringen - Liesbeth Geybels uit Heusden-Zolder volgt Stef Vandebroek op als algemeen directeur van de vzw RIMO LImburg.

Liesbeth Geybels (37) studeerde bestuurskunde in Gent. Na ervaringen in de telecom- en reclamesector is zij sinds 2009 diensthoofd toerisme en evenementen in Heusden-Zolder. Eerder was zij al actief als verantwoordelijke voor welzijn en lokale economie in dezelfde gemeente. Liesbeth Geybels zal in het najaar aan de slag gaan bij RIMO Limburg om vanaf januari definitief het roer over te nemen van Stef Vandebroek die met pensioen gaat.

In opdracht van de Vlaamse overheid en in samenwerking met lokale besturen werkt RIMO Limburg aan de versterking van de leefbaarheid in buurten, het verbeteren van de woonkwaliteit, onderwijs en dienstverlening. Ruim 30 buurt- en opbouwwerkers zijn actief in meer dan 25 kansarmoedeprojecten gespreid over de regio Limburg