Twee mensen naar ziekenhuis na stofexplosie bij bedrijf

De explosie gebeurde bij het SF Construct in Diest Foto: IF

Diest - Bij de firma SF Construct op het Industrieterrein in Diest raakten donderdagochtend twee mensen gewond bij een stofexplosie. Een slachtoffer is er volgens de brandweer erg aan toe.

Bij onderhoudswerken in het bedrijf liep het donderdag even voor 8 uur mis. In een kleine bunker met fijn houtstof van de bedrijfsproductie was er een explosie en twee mensen liepen brandwonden op door een zogenaamde explosie. “Je kan zo’n voorval wat met een gasexplosie vergelijken”, zet Koen Bosmans, korpsoverste van brandweer Diest. ““Een bepaalde verhouding van stof en lucht in combinatie met een ontsteking kan voor een explosie zorgen.”

De brandweerlieden van Diest rukten meteen na de oproep uit. “We hebben zo’n uur werk gehad. Door de explosie had het houtstof vuur gevat en dat zorgde ook voor heel wat rook. Twee mensen liepen brandwonden op en zijn naar het ziekenhuis overgebracht, een van de twee is zwaargewond.”