Opvang op maat in de Boomhut Beringen

Beringen - Op 1 september 2017 opent ‘De Boomhut Beringen’ haar deuren, een opvanginitiatief voor bijzondere kinderen. In de traditionele buitenschoolse kinderopvang is ieder kind welkom, ongeacht achtergrond, tekorten of moeilijkheden. Toch merken we dat een aantal kinderen zich minder goed voelen en niet kunnen wennen in de gewone kinderopvang. Sommige kinderen hebben omwille van medische en/of psychosociale redenen meer zorg nodig.

Met de financiële ondersteuning van vzw PWA Beringen- Extranet, wordt vanaf volgend schooljaar naschoolse opvang op maat aangeboden aan kinderen die specifieke zorgen nodig hebben. Hiervoor werkt Stad Beringen samen met twee partners met de nodige expertise en ervaring, vzw De RegenbOog en basisschool De Brug & De Opaal. Op de gemeenteraad van maandag 26 juni 2017 werd de samenwerkingsovereenkomst met vzw De RegenbOog goedgekeurd.

Vzw De RegenbOog stelt een coördinator aan die samen met ouders en de school op zoek gaat naar de meeste gepaste opvang voor ieder kind. De bedoeling is dat kinderen terecht komen in een opvangvoorziening die aangepast is aan hun noden, zowel binnen het regulier aanbod als de gespecialiseerde opvang. De coördinator staat samen met vrijwillige leerkrachten van basisschool De brug & De Opaal in voor de dagelijkse naschoolse opvang.

“Samen met het reeds bestaande aanbod van De Snoezeltjes – gedurende 5 weken in de zomervakantie – bezorgen we deze kinderen met voldoende aangepaste zorg een plek waar ze kunnen spelen en een leuke tijd beleven”, stelt schepen Thomas Vints. “Bovendien krijgen de ouders op een haalbare manier de kans om werk en gezin te combineren.”

Stad Beringen zorgt voor de nodige infrastructuur en een gedeeltelijke financiële ondersteuning voor de gespecialiseerde opvang op maat. Daarnaast wil de Stad samenwerken met het Centrum voor Inclusieve Opvang om ook de reguliere opvang maximaal af te stemmen op kinderen met specifieke zorgen.

De opvang ‘De Boomhut Beringen’ zal gebruik maken van de vroegere locatie van de BKO gevestigd in Beringen-Mijn in het Centrum voor Jeugd en Welzijn Regina Mundi.