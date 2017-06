3,2 miljoen voor restauratie van losvloer en kipzaal

Beringen - Geert Bourgeois, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent een premie van 3,2 miljoen euro toe aan de NV be-Mine voor de restauratie van de losvloer en kipzaal van de steenkoolmijn in Beringen.

De losvloer en kipzaal bevinden zich in een groot gebouw onder een van de schachtbokken. Hier kwamen vroeger de kolen in mijnwagens naar boven om getransporteerd te worden naar de kolenwasserij en werden ze leeg gekipt op transportbanden. Ook de mijnwerkers kwamen via de losvloer terug naar boven, waarna ze naar de badzaal konden voor een douche. De losvloer en kipzaal worden casco gerestaureerd. In afwachting van een passende herbestemming voor deze locaties worden stabiliteits- en conserveringswerken uitgevoerd. Een gedeelte van de losvloer krijgt een invulling als ‘Mijnbelevingscentrum Beringen’.

Deze restauratiefase past in een breder herstructurerings- en restauratieproject van de vroegere mijnsite van Beringen ‘Mijn-wereld’, dat onderdeel uitmaakt van het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK). De Vlaamse Regering keurde in 2009 een meerjarenovereenkomst goed voor de herstructurering en restauratie van de vroegere mijnsite van Beringen. Het omvangrijke herbestemmingsproject loopt van 2009 tot 2020.

De mijnsite van Beringen omvat 100.000 m² aan bestaand gebouwenpatrimonium en is daarmee de grootste industriële erfgoedsite in Vlaanderen en uniek in Europa. De site is beschermd als monument sinds 1994.

Onder de naam be-MINE wordt de site herbestemd. Stedelijke functies zoals wonen, werken, winkelen & recreatie worden daarbij evenwichtig met elkaar vervlochten. Met het masterplan voor de herbestemming van 32 hectare mijnterrein, krijgt de historische locatie een waardige, waardevolle en eigentijdse invulling.