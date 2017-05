Regenboogvlag op Dag tegen Homofobie en Transfobie

Beringen - Vandaag 17 mei is de Dag tegen Homofobie en Transfobie..Samen met 309 andere Vlaamse steden en gemeenten zal de Stad Beringen bij deze gelegenheid de regenboogvlag uithangen.

Op 17 mei worden overal ter wereld acties georganiseerd om aandacht te vragen voor discriminatie van holebi’s en transgenders. In Vlaanderen vraagt Cavaria (de koepelorganisatie) de steden en gemeenten om de regenboogvlag uit te hangen. “We gaan graag in op deze vraag”, zegt schepen Thomas Vints. “Met dit simpel gebaar tonen we dat we begaan zijn met al onze inwoners, ook met holebi’s en transgenders. In Beringen zullen de regenboogvlaggen wapperen aan het SAC en aan het gemeentehuis in Beringen.”

Holebi’s en transgenders die steun zoeken, kunnen terecht bij de Holebifoon, T: 0800 99 533. Zij die discriminatie ervaren omwille van hun gender, of mensen die hiervan getuige zijn, kunnen na afspraak terecht bij UNIA in Hasselt (T: 011 23 94 72 - hasselt@unia.be). Beide zijn gratis.