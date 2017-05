Ticketweek CC Beringen in het Casino

Beringen - CC Beringen heeft het programma voor volgend seizoen bekendgemaakt. Het cultuurcentrum wist enkele gevestigde waarden als Michael Van Peel, De Frivole Framboos, Philippe Geubels, Loge 10 en Studio Orka te strikken. De ticketverkoop is deze wek van start gegaan.

"Eerder al raakte bekend dat niemand minder dan Clouseau zal afzakken naar de knappe schouwburg in Beringen", meldt schepen Patrick Witters. "Nu heeft CC Beringen het volledige programma voor volgend seizoen bekendgemaakt."

Op muzikaal vlak kleuren onder andere Frank Boeijen, Not The Beatles, Barbara Dex, Bart Herman en Percussive de kalender. Op de comedy-affiche staan onder meer Steven Goegebeur, Kamal Kharmach, Nele Goossens, Jan Jaap van der Wal en Thomas Smith, maar ook Jonas Van Geel & Nico Sturm of Janine Bischops zullen de lachspieren weten te beroeren. Theaterliefhebbers kunnen alvast uitkijken naar de voorstellingen van Loge 10, Dimitri Leue/Rataplan, De Koe of Chris Lomme. En natuurlijk is er ook aan het jonge volkje gedacht! Studio Orka, FroeFroe, Pantalone, Theater Terra en vele andere gezelschappen zullen zorgen voor onvergetelijke familiemomenten. Neem zeker een kijkje op de vernieuwde website www.ccberingen.be voor het volledige programma!Tijdens de Casino ticketweek trekt CC Beringen de ticketverkoop voor het nieuwe seizoen feestelijk op gang. Maandag 15 mei om 17 uur start de verkoop van zowel abonnementen als losse tickets. De online verkoop via de website is de snelste manier om je tickets te kopen. Het is uiteraard ook mogelijk om via de balie, telefonisch of via mail tickets te bestellen. Enkel tijdens de startavond op maandag 15 mei is telefonisch of via e-mail tickets bestellen niet mogelijk: die bestellingen worden verwerkt vanaf dinsdag 16 mei.

Tijdens de Casino ticketweek krijg je extra korting op de voorverkoopprijs van losse tickets en maak je dagelijks kans om je abonnement of ticket terugbetaald te krijgen. Abonnees maken bovendien kans om het gouden ticket te winnen en zo gratis toegang te krijgen tot alle eigen voorstellingen van CC Beringen tijdens het seizoen 2017-2018.