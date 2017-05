Stad verdubbelt aantal AED-toestellen in straatbeeld

Beringen - In België worden dagelijks mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis: op straat, op het werk, thuis, in de sportclub,… momenteel overleeft slechts een kleine 10% van hen. Het plaatsen van AED-toestellen in de stad, sensibiliseren en het organiseren van de opleidingen zijn de voornaamste acties die het stadsbestuur neemt.

In 2016 behaalde Stad Beringen het label ‘hartveilige stad’. “Dit was het resultaat van meerdere inspanningen die geleverd werden. Er was de aankoop van een viertal AED-toestellen in het najaar 2015. Daarnaast organiseerden we opleiding voor personeel en leerden een 100 Beringenaren reanimeren en defibrilleren via de lokale afdeling van het Rode Kruis.” laat schepen Thomas Vints weten.

“Afgelopen maand hebben opnieuw 80 Beringenaren de cursus van het Rode Kruis met succes afgerond. Deze maand werden op vijf extra locaties in Beringen nieuwe AED-toestellen geplaatst: aan ’t Fonteintje in Koersel, aan de Paalse Plas, aan de turnzaal aan het SAC, aan het Mijnstadion en op be-Mine aan de achterkant van het gebouw van toerisme” legt schepen Thomas Vints uit. “In de toekomst gaan we hier rond nog meer sensibiliseren, want we willen onze titel van “hartveilige stad Beringen” eer blijven aandoen. Er wordt nog één les ‘reanimeren en defibrilleren’ aangeboden door het Rode Kruis Beringen op 23 mei in het Rode Kruislokaal. Deze opleiding is gratis. Snel inschrijven is wel de boodschap, het aantal deelnemers is immers beperkt tot 15 personen. Inschrijven doe je via act.rodekruis.be. Vervolgens vink je het vakje ‘reanimeren en defibrilleren’ aan en de plaats waar je de lessen wil volgen.