Politie moet op negen plaatsen diefstallen en inbraakpogingen vaststellen

Landen - Er liepen donderdagochtend maar liefst negen meldingen over diefstallen binnen bij politiezone LAN (Landen-Linter-Zoutleeuw). Alle feiten speelden zich in de nacht van woensdag op donderdag af in de deelgemeente Eliksem.

"Dieven hadden het gemunt op een werfcontainer in de Kraanbeekstraat waar ze de sloten van twee deuren forceerden en materieel konden buitmaken", zegt woordvoerder Serge Vanbrabant. "Op de Grote Steenweg poogden de dader(s) een woning binnen te raken door een venster in te gooien. Daar kregen ze deur niet open."

Even verderop, ook op de Grote Steenweg, werd de deur van een handelspand opengebroken. Hier is nog niet duidelijk wat er juist werd gestolen. "In een volgende woning op de steenweg vonden de bewoners een betonmixer en een kettingzaag, afkomstig uit hun stal, in de tuin. Er werd waarschijnlijk niets gestolen. Even verder maakten de dieven uit een bergplaats van een woning een bosmaaier, twee slijpschijven en een kettingzaag buit."

De dieven verplaatsten zich vervolgens naar de Brouwerijstraat waar ze uit een tuinhuis nog een bosmaaier en een boormachine konden stelen. "Nog in dezelfde straat werd weer een tuinhuis opengebroken waar weer een bosmaaier werd meegenomen. Bij de volgende woning verdwenen twee dure mountainbikes uit het tuinhuis en bij een laatste huis poogden de dader(s) de garage te forceren, hetgeen niet lukte."