Nieuwe locatie voor Werkwinkel Beringen

Beringen - Werkwinkel Beringen is verhuisd naar de Koolmijnlaan 58 in Beringen. Daar werden zopas de nieuwe lokalen van de Werkwinkel officieel geopend.

In het kader van de optimalisatie van de dienstverlening van de VDAB werd al lang uitgekeken naar een nieuwe locatie. Jo De Cock, directeur VDAB Limburg: “Samen met het stadsbestuur van Beringen zijn we al sinds 2005 op zoek naar een nieuwe locatie. Het zag er lang naar uit dat de Werkwinkel op het mijnterrein B-mine zou komen, maar het is een nieuwbouwpand geworden aan de Koolmijnlaan, dat toelaat een aantal diensten samen te brengen”. De nieuwe werkruimtes laten bijvoorbeeld toe om workshops te organiseren om zo werkzoekenden te leren werken met de online-toepassingen van de VDAB. Bovendien werd het werkterrein van de Werkwinkel in Beringen een stuk uitgebreid met Tessenderlo, Leopoldsburg,Ham en Lummen.

In de nieuwe Werkwinkel zullen in totaal 24 medewerkers aan de slag zijn: 17 consulenten voor de plaatselijke dienstverlening ( werkgevers en werkzoekenden) en 2 consulenten backoffice, die regelmatig vanuit Beringen zullen werken. De Gespecialiseerde Trajectbegeleiding (GTB) zet 5 consulenten in voor de gespecialiseerde begeleiding voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Werkwinkel Beringen

Koolmijnlaan 58

3580 Beringen

Tel: 011 456610

Fax: 011 432272

Email: wwberingen@vdab.be

Openingsuren van maandag tot vrijdag:

Voormiddag van 08.30u tot 12.00u, vrije toegang

Namiddag: tussen 13.00 en 16.00u, enkel op afspraak. Donderdagnamiddag gesloten.