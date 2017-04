Opening Scholencampus Beringen: grootste campus in Vlaanderen

Beringen - Op vrijdag 21 april om 17 uur vindt de officiële opening plaats van Scholencampus Beringen.

In aanwezigheid van onder andere Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Maurice Webers, burgemeester van stad Beringen, en Philippe Monserez, programmadirecteur Scholen van Morgen bij AG Real Estate, wordt de grootste scholencampus van Vlaanderen officieel geopend.

Scholencampus Beringen is een domeinencampus voor basisschool De Beerring, de 3 bovenbouwscholen van het Spectrumcollege en de bestaande middenschool Sint-Jan van het Spectrumcollege. Sinds de krokusvakantie is de nieuwe campus volledig in gebruik.

Op een bouwtermijn van 26 maanden verrees 27.500 m² nieuwbouw op een site van 6,5 hectare. Dat is goed voor 450 klaslokalen ten gunste van 2000 leerlingen en een competitiesporthal die ook opengesteld wordt voor de buurt.

Scholencampus Beringen is het grootste project van Scholen van Morgen, de publiek-private samenwerking in scholenbouw die instaat voor 182 projecten in Vlaanderen.