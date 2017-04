Expo Citévolk Spreekt

Beringen - De erfgoedvereniging Citévolk Spreekt uit Beringen-Mijn heeft de afgelopen maanden weer hard gewerkt om een nieuwe tentoonstelling uit te werken. Deze keer verzamelden zij foto’s en verhalen die te maken hebben met de voormalige Sint-Annakliniek in Koersel.

Hoeveel mensen uit West-Limburg hebben er op hun paspoort niet 'geboren in Koersel' staan? Het moederhuis in het ziekenhuis van de mijn was gekend tot ver in de buurt. Na de sluiting van de mijn werd het ziekenhuis omgebouwd tot een RVT, een rust- en verzorgingstehuis. Vandaag kennen we het als woonzorgcentrum Ocura.

Citévolk Spreekt presenteert vanaf zondag 23 april (Erfgoeddag) tot en met zondag 30 april een boeiende expo over ‘Zorg’ in de Beringse mijnstreek.

Er worden veertig grote foto’s opgehangen in het woonzorgcentrum die een licht werpen op de rijke geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners door de jaren. In de inkomhal wordt dan nog eens een grote collectie foto’s getoond van vroeger tot nu. In de kelder van Ocura vond de werkgroep nog enkele leuke schatten zoals de oude glasramen van Ludo Laagland, een brancard en enkele oude bedpannen. Deze kunnen samen met de foto’s bezocht worden tijdens de expo.

De expo opent zondag 23 april om 13u tijdens Erfgoeddag. Daarna is ze te bezoeken tot en met zondag 30 april tijdens de openingsuren van het woonzorgcentrum.

De expo loopt in samenwerking met Ocura en de erfgoedcel Mijn Erfgoed.