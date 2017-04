Civiele Bescherming kuist Beverlosesteenweg op

Beringen - Het oliespoor op de Beverlosesteenweg in Paal, dat vorige week donderdag ontstond toen een bus frituurolie uiteenspatte op de weg, is gisteren door de Civiele Bescherming verwijderd. Die kwam op eigen initiatief ter hulp nadat ze via onze krant van het voorval vernamen. De weg kon gistermiddag, acht dagen na het incident, weer opengesteld worden voor verker in beide richtingen.

Vorige week donderdag donderde een bus met drie liter frituurolie van een aanhangwagen op de Beverlosesteenweg. Omdat achteropkomende auto's de olie verder verspreid hadden, werd de weg over zowat honderd meter spekglad. Het getrofen gedeelte werd afgezet zodat het verkeer beurtelings moest passeren. In eerste instantie werd de brandweer opgeroepen maar die kreeg na verschillende pogingen de olie niet verwijderd. Daarop werd vorige week vrijdag een gespecialiseerde firma gecontacteerd. Die zou zo snel mogelijk komen maar na een volle week daagde nog altijd niemand op. Tot gisteren de commandant van de Civiele Bescherming schepen Jean Vanhees (CD&V) contacteerde. Hij was via een bericht in onze krant van de problematiek op de hoogte gebracht en bood zijn hulp aan. "Op dat ogenblik waren onze diensten nog in volle overleg met enkele firma's", legt de schepen uit. "Wij wisten helemaal niet dat we de Civiele Bescherming hiervoor konden contacteren. Volgens de commandant van de CB konden zij onmiddellijk aan de slag gaan met afdoende middelen want zij beschikken over detergenten die onze brandweer niet heeft. De olievlekken werden daarmee behandeld waarna de weg werd schoon gespoten. Met de stijbe borstel werden de laatste resten handmatig aan de kant geveegd. De kosten zullen nu heel wat lager liggen dan wanneer een firma aan het werk was gegaan. Dat zal vooral de vervuiler voelen want de Civiele Bescherming stuurt de factuur nu rechtstreeks naar hem. Omdat een buurman zijn nummerplaat noteerde, is de man bekend. Vermoedelijk zal zijn verzekering de kosten wel op zich nemen."