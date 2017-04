Vandalisme of grap?

Beringen - Woensdagmorgen stelden omwonenden van de Driesstraat in Paal vast dat een foto van het project 'Paal één dorp, vele gezichten' van paalonline verdwenen was. Onmiddellijk werd gedacht aan vandalisme maar initiatiefnemer Alex Van Roosbroeck nuanceert: "Ik denk dat het eerder een fopperij is."

Met het project 'Paal één dorp, vele gezichten' wil paalonline de gastvrijheid en diversiteit van Paal via 50 levensgrote foto’s van inwoners van Paal aantonen. 50 inwoners van 23 verschillende nationaliteiten toonden zich bereid om zich in hun geliefkoosde omgeving te laten fotograferen en hun verhaal te vertellen aan medewerkers van paalonline. De foto's werden na de tentoonstelling op diverse openbare plekken in de deelgemeente geplaatst. "We kregen daarvoor de toelating van het stadsbestuur maar op eigen risico", aldus Alex. "Behalve dat op één foto een snor werd aangebracht, is er tot nu toe geen enkele schade aangebracht. Maar dat nu een foto verdwenen is, zou ik niet dadelijk als vandalisme bestempelen. Het gaat om een jongere en ik vermoed dat zijn kameraden hem een poets willen bakken met die foto. We moeten nog overleggen maar ik denk dat we de verdwenen foto best vervangen door een duplicaat."