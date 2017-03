N-VA polst naar 'Het klimaat in uw straat'

Beringen - Met 'Het klimaat in uw straat' is N-VA een nieuwe actie gestart. "Daarmee peilen onze bestuursleden en mandatarissen naar wat er leeft in de straten van de verschillende deelgemeenten van Beringen", verduidelijkt fractievoorzitter Werner Janssen.

We zijn wel nog anderhalf jaar voor de verkiezingen maar heeft de verkiezingskoorts de N-VAn nu al te pakken? "Sommigen zullen dit kaderen in de verkiezingscampagne voor 2018 maar dit is nog min noch meer een verlengstuk van wat wij al in het verleden deden", aldus Janssen. "Lokale politiekers moeten zich onder de mensen begeven om te zien en horen wat er in hun stad leeft. Wij deden dat al met 'N-VA' op café om een praatje te maken met geïnteresseerde burgers. Wij proberen ook op woensdag en zondag op de lokale markt aanwezig te zijn evenals op evenementen of eetdagen van verschillende verenigingen. Het komt erop aan om niet enkel in verkiezingstijd je gezicht te laten zien. Je bent verkozen voor zes jaar en via deze actie zetten wij verder wat wij de vier afgelopen jaren al gedaan hebben maar wat minder zichtbaar was als deze actie. Als lokale afdeling moeten we luisteren naar onze bevolking en de vinger aan de pols houden. Zo kunnen wij onze functie als mandatarissen correct uitvoeren, ook vanuit de oppositie."

N-VA Beringen stelt zich als doel om elke zaterdagvoormiddag een straat te bezoeken, telkens in een andere deelgemeente van Beringen. Aan de hand van drie concrete vragen omtrent de inrichting, de veiligheid en sociale cohesie in de buurt wordt dan onderzocht hoe tevreden de inwoners zijn. Ook algemene opmerkingen over onze stad of deelkern worden genoteerd.