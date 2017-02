Tournée minerale: stad gaat uitdaging aan

Beringen - Het is al een paar jaar een opkomende rage: een hele maand geen druppel alcohol drinken. Het stadsbestuur van Beringen gaat de uitdaging aan en reageerde positief op de oproep van het CAD om zich hiervoor te engageren.

"Tot nu toe waren dat voornamelijk spontane beslissingen van individuen", merkt schepen Thomas Vints op. "Zij deden het als gezondheidskuur of om even de uitdaging ‘kan ik zonder?’ aan te gaan. De Druglijn en Stichting tegen Kanker willen op dit enthousiasme inpikken. Ze slaan de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om in februari alcohol een maand lang af te zweren.

Februari 2017 wordt met Tournée Minérale een maand zonder alcohol. Na de eindejaarsfeesten en de recepties is februari een ideaal moment om even te bekomen en het jaar fris in te zetten. Het stadsbestuur van Beringen gaat de uitdaging aan en reageerde positief op de oproep van het CAD om zich hiervoor te engageren. Een maand lang aan de verleiding weerstaan is een hele klus. Met de steun van familie, vrienden of collega’s lukt dat veel beter.

Als stadsbestuur nemen we ook een aantal initiatieven om deze alcoholvrije maand onder de aandacht te brengen. Alle stadsdiensten worden aangespoord om de actie onder de aandacht te brengen van eigen personeel en mee bekendheid te geven aan de inwoners. De verenigingen / sportclubs / diensten / bedrijven worden gecontacteerd en aangemoedigd om de actie Tournée Minérale te steunen en indien ze activiteiten rond alcoholvrije dagen wensen te organiseren, kunnen ze beroep doen op Jeroen Aerts van het CAD 011/45 10 69 of jeroen.aerts@cadlimburg.be."