Bejaarde vrouw verzet zich hevig tegen overvallers die met beperkte buit moeten afdruipen

Landen - De 84-jarige bewoonster van een huis in de Broekhofstraat in Landen stond dinsdagavond plots oog in oog stond met drie overvallers. Eén van de daders hield de hoogbejaarde dame in bedwang en duwde haar in een zetel in de woonkamer.

De andere twee doorzochten de volledige woning. Nagenoeg alle kasten en schuiven werden geopend en doorzocht. Een poging van de dame om haar personenalarm te gebruiken mislukte omdat een dader de telefoonkabel had losgerukt. De Franstalige daders vroegen om geld en konden 200 euro buitmaken. "Eén van hen probeerde de gouden ringen van de vingers van de vrouw te trekken maar dit lukte niet omdat de vrouw zich verzette", staat er te lezen in een persbericht dat donderdag werd verspreid door het Leuvense parket. "



De dieven namen via de tuin de vlucht. Het lab van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse. De lokale recherche van zone LAN voert het onderzoek. Er is voorlopig nog geen spoor van verdachten."