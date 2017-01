Sportraad huldigt kampioenen

Beringen - De sportraad mocht heel wat sporters verwelkomen op de kampioenenhulde 2016 in het Casino van Beringen.

In totaal werden er 315 kampioenen gehuldigd: 159 individuele kampioenen en 15 ploegen die samen nog eens 156 kampioenen bevatten. Daarnaast waren er nog enkele speciale trofeeën. Zo kreeg Ronny Wasiak de trofee van ‘G-sport 2016’ voor zijn jarenlange inzet als organisator van verschillende G-sportevenementen. Dat sporten voor personen met een beperking steeds meer aan belang wint, kunnen we enkel toejuichen. Stalvoc Beverlo werd ‘sportclub van het jaar’. Zij hadden maar liefst 6 ploegen die kampioen werden. De club besteedt veel aandacht aan hun jeugdwerking en door hun enorme ledengroei moeten zij zelfs jaarlijks een ledenstop inlassen. De titel van ‘sportvrijwilliger 2016’ ging naar Robert Vanerom en zijn vrouw Jacqueline Peeters. Robert is al jarenlang voorzitter van zwemclub De Beringse Tuimelaars en Jacqueline is zijn onafscheidelijke rechterhand. Samen worden zij de ‘Godfathers’ van DBT genoemd en spelen ze een cruciale rol in de werking van de club.

Nieuw dit jaar was de rubriek ‘opkomende talenten’. Deze omvat 6 jonge talenten die ons land vertegenwoordigen in de nationale selectie. Zo zullen we in de toekomst zeker en vast nog veel horen van Hans Vanwijn (basketbal), Ferre Vanderhoydonck (basketbal), Dante Vanzeir (veldvoetbal), Kenneth Vanderheyden (zaalvoetbal), Joran Verbruggen (volleybal) en Yoran Raymaekers (volleybal).

Tot slot werd er ook teruggeblikt op de Olympische Spelen in Rio met de prestaties van golfer Thomas Pieters en zwemmers Basten Caerts en Pieter Timmers. Toen deze laatste vanuit de zaal naar het podium kwam, ontstond spontaan aan daverend applaus waarbij hij voor de apotheose van de avond zorgde. Het is duidelijk dat deze ‘Olympiërs’ een voorbeeld zijn voor de vele sporters in de zaal.