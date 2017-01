Geen nieuwjaarsduik in Paalse Plas

Beringen - De derde editie van de nieuwjaarsduik in de Paalse Plas is zondag niet kunnen doorgaan.

"Er stond een laagje ijs op het water", legt organisator Steven Jans uit. "Zondag was het iet minder dik dan zaterdag maar toch had het nog onvoldoedne gedooid. We hadden het ijs wel stuk kunnen slaan maar dan liepen de deelnemers nog gevaar om snijwonden op te lopen of om misschien wel helemaal onder het ijs weg te glijden. Dat risico hebben we niet willen lopen." Deelnemer Tijs Lemmens reageerde ontgoocheld: "Ik had me voorbereid om voor derde keer een nieuwjaarsduik in de Plas te nemen. Dit jaar zou het wel een stuk kouder en straffer geweest zijn dan bij de acht graden vorig jaar. Maar we moeten realistisch zijn. Veiligheid primeert." De talrijke bezoekers lieten het niet aan hun hart komen. Zij konden aan de Plas genieten van een nieuwjaarsborrel en sfeervolle live muziek.