Jassen kwijt na bestorming vestiaire

Beringen - Na de New Year's Eve aan de Paalse Plas, een groot partyconcept georganiseerd door TBO ft. Snowset Palatza, is raakten enkele tientallen feestvierders hun jas kwijt toen er op het einde van de party een ware bestorming van de vestiaire volgde. Enkelen moesten in partykledij met de fiets door de vrieskou naar huis. Vandaag (dinsdag 3 jan.) kunnen de getroffenen hun verloren of verwisselde kledingstukken afhalen of omruilen.

Al verscheidene jaren pakt deze organisator met een succesrijke nieuwjaarsparty uit in een reusachtige feesttent aan de Paalse Plas. Ook dit jaar tot het op het einde fout liep. De vestiaire was ondergebracht in de tent. Honderden bezoekers leverden daar hun jas in. "Om vijf uur 's morgens werd de party afgesloten", vertelt Gerry Janssens die deel uitmaakt van de organisiatie. "Ouders komen hun kinderen halen, de feestvierders willen plots allemaal tegelijk naar huis. Het gevolg was dat de vestiaire overrompeld werd. In al dat gedrum raakten kledingstukken verwisseld. De toestand werd onhoudbaar zodat ook de mensen van de security moesten ingrijpen. Zij kregen bijstand van de aanwezige politie die de massa netjes op rijen kreeg zodat het afhalen verder ordelijk kon verlopen. In al dat gewoel is dus hoop een aantal bezoekers hun jas kwijt geraakt. Meer dan degenen die op Facebook reageren, waren het er zeker niet. Nu worden de tenten afgebroken maar we gaan zeker een inspanning leveren om dinsdag hun bezittingen terug te bezorgen. Hopelijk is deze rel dan spoedig vergeten."

Maandagmiddag kon je op facebook al een dertigtal oproepen lezen naar verloren kledingstukken. Naast de oproepen met een beschrijving en zelfs foto's van de vermiste jassen waren er ook boze reacties over de gang van zaken aan de vestiaire. "Jassen zien we nooit meer terug", luidt een wanhopige kreet. "Grootste schande vestiaire ooit", stelt een ander verontwaardigd vast. "Hoe moeilijk is het om een nummerke aan de mensen te geven en hetzelfde nummer aan de jas? Misschien eens beseffen dat er veel mensen te voet of met de fiets waren die in min drie graden zonder jas naar huis moesten?"

Gerry Janssens ziet het niet zo somber in. "We verontschudligen osn voor de overlast aan het einde van de fuif aan de vestiaire", zegt hij. "We hebben begrip voor het ongemak en we doen ons uiterste best om alle jassen bij de rechtmatige eigenaar te krijgen. Ook die bij een verkeerde zijn terechtgekomen. Daarvoor rekenen we op de medewerking van iedereen. We hebben alle achtergebleven kledij overgebracht naar het fietscafé. Dinsdag kan iedereen daar tussen twee tot vijf uur zijn kledij komen afhalen. Wie tijdens die uren bezet is, kan via Facebook een later uur afspreken. Ik ben ervan overtuigd dat alles nog in orde gaat komen."