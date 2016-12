Leuk kinderfestival

Beringen - Kerstfun op donderdag 29 en vrijdag 30 december is het leukste en coolste indoor kinderfestival van de kerstvakantie!

Kinderen kunnen er zich uitleven op één van de vele attracties, meeswingen met de kinderdisco, meedoen aan een originele workshop en nog heel veel meer. Ook aan de mama’s en papa’s is gedacht, zij kunnen aan de gezellige kerstbar terecht voor een drankje of versnapering!

Place to be is het voormalig gebouw van GSM Motorpaleis, Nijverheidspark 2, 3580 Beringen.

Vrije toegang tussen 10u en 18u en de inkom bedraagt 2 euro.