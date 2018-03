Bocholt - “Ondanks de jarenlange sensibilisatie en opruimacties blijft deze problematiek bestaan. Statiegeld kan ervoor zorgen dat het merendeel van deze verpakkingen terug ingeleverd worden”, zegt schepen Jan Verjans. NU raadslid Jan Martens, van brouwerij Martens en ervaringsdeskundige in de sector, is voor de invoering en argumenteerde dat statiegeld in Duitsland al jaren een goede oplossing is gebleken. N-VA onthield zich. “We zijn niet tegen. Maar de pakkans vergroten, sensibiliseren en sanctioneren lijkt ons meer aangewezen”, zegt Peter Bloemen.