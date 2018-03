Dreef voor Commanderij

Meeuwen-Gruitrode - De gemeente koopt een perceel bos aan in de Groenstraat in Gruitrode ter hoogte van de sportzone. Deze aankoop kadert in de realisatie van een dreef die voor een ontsluiting vanuit de commanderij naar de sportzone en de Oudsberg zal zorgen.

Dit bos wordt een ideale extra speelplek in het groen voor de kinderen en jongeren. Een belangrijke bijkomende troef voor Meeuwen-Gruitrode als kindvriendelijke gemeente.

De historische esdoorndreef aan de zuidzijde van de commanderij in de Dreefstraat wordt dus verder aangeplant. Via deze dreef wil men de historische trage verbinding herstellen tussen het centrum van Gruitrode, de sportzone, Oudsberg en de Duinengordel. "Deze verbinding sluit aan in de Dreefstraat en loopt daarna verder via een kronkelpad doorheen het bos om te eindigen op de parking van de sportzone van Gruitrode. Daarnaast kadert de dreef in het Masterplan Gruitrode waarin ze een as zal vormen voor de verbinding met de wandelroutes richting de Oudsberg en het ruiter- en menroutenetwerk.” De herinrichting van deze parking in de sportzone staat gepland in de komende maanden.