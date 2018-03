Buitengewone toelages sportverenigingen

Meeuwen-Gruitrode - In de begroting is er er een totaalbudget van 36.600 euro vrijgemaakt voor AVT Meeuwen-Gruitrode, Sporting Nevok, LRV Meeuwen en KSK Meeuwen.

De buitengewone toelage voor AVT Meeuwen-Gruitrode helpt de atletiekclub een stap vooruit bij het aanleggen van een kunststof aanloopstrook. De globale kostprijs bedraagt 57.000 euro, de voorziene toelage wordt geraamd op 19.000 euro. Het overige bedrag dient door de vereniging zelf gefinancierd te worden.

Guido Corstjens, voorzitter AVT Meeuwen-Gruitrode: “Sinds enkele jaren beschikken we over een kunststof sprintstrook, dit heeft er voor gezorgd dat we een aantal technische nummers waaronder verspringen, hinkstapspringen, horden en starten met de startblok op de juiste manier kunnen aanleren bij onze atleten. Dit willen we in de toekomst ook doen voor het hockeybalwerpen, het speerwerpen en het hoogspringen. Omwille van die reden dient 2/3de van het huidige kampplateau voorzien te worden van een toplaag in kunststof.”

Sporting Nevok kan via de toelage de voetbalterreinen en de tribunes verder optimaliseren.

Sporting Nevok: “Tijdens het tussenseizoen is de beregeningsinstallatie van het A- en B-veld geautomatiseerd. Gezien de hoge kostprijs werd het C-terrein niet mee opgenomen in het vorige project. Maar het derde veld heeft ook nood aan deze automatisatie. Daarom plannen we deze werken in 2018. Bijkomend zijn de boeiboorden van beide tribunes aan vervanging toe. Deze hebben een dubbele functie, enerzijds dienen ze als reclamepanelen, anderzijds als regenvanger. Met de boeiboorden willen we voorkomen dat de tribunes binnenkort een veiligheidsrisico gaan vormen. ”



Kurt Plessers: “Zowel de automatisering van de beregeningsinstallatie als de boeiboorden vervangen. De vrijwilligers, de voetballers en de supporters voorzien hier een totaalbudget van 21.500 euro. De gemeente voorziet een buitengewone toelage van 7.500 euro.”

Nieuwe bodem voor dressuurpiste manege LRV Meeuwen

Landelijke Rijvereniging Meeuwen plant in 2018 aanpassingswerken in de manege voor een bedrag van 14.500 euro. Er is een buitengewone toelage van 4.850 euro voorzien.

Jean Salimans, LRV Meeuwen: “Zowel de spring- als de dressuurpiste hebben nood aan verbetering. De lichtbakken in de springpiste worden vervangen door ECO lampen. In de dressuurpiste wordt de bestaande bodem vervangen door een geopad.”

Kurt Plessers: “Zo zal de jaarlijkse energiefactuur een stuk gereduceerd worden. De bodemaanpassing in de dressuurpiste zorgt voor een vaste en veerkrachtige bodem. Dit geeft een absolute meerwaarde aan de manege waardoor zowel jonge als oudere ruiters hun prestaties kunnen verbeteren.”

Aanpassingswerken KSK Meeuwen

Zoals elke accommodatie op regelmatige basis de nodige aanpassingen vereist, heeft de infrastructuur van KSK ook nood aan een aantal updates. Om deze werken te laten uitvoeren, kan de plaatselijke voetbalclub rekenen op een gemeentelijke ondersteuning van 5.250 euro.

Krisje Vandael, voorzitter KSK Meeuwen: “Zo is er nood aan een sleutelplan met aanpassingen van alle sloten, het vervangen van de outdoor geluidsboxen, een geautomatiseerde beregeningsinstallatie op het A-terrein en het vernieuwen van de verlichtingspalen op het C-terrein.”

Kurt Plessers: “Deze aanpassingswerken met een totale kostprijs van 15.700 euro zijn een zware hap uit het budget van de club. KSK Meeuwen kan rekenen op een financiële toelage van 5.250 euro."