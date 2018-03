Gemotoriseerd verkeer verboden in Kattebeekstraat - Zavelstraat

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De gemeenteraden van Meeuwen-Gruitrode en Maaseik gaan in op het voorstel van Duinengordel om gemotoriseerd verkeer in de Kattebeekstraat en Zavelstraat te weren.

De Oudsberg in Duinengordel trekt steeds meer bezoekers. De ideale startlocatie voor het bezoeken van de Oudsberg, de hoogste landduin van het land, is camping Zavelbos in de Kattebeekstraat in Opoeteren. Naast de bezoekers van de camping en de taverne groeit het aantal recreanten die van op deze locatie het gebied bezoeken. Het gaat dan om wandelaars en mountainbikers. Voorts passeren ook heel wat ruiters en fietsers.

"Door de toename van bezoekers dringen maatregelen zich op de bosweg in de omgeving van de camping op. Voorbij de taverne gaat de Kattebeekstraat in Maaseik over in een overharde bosweg, die naar links uitloopt in de Zavelstraat op grondgebied Meeuwen-Gruitrode", klinkt het.

Marco Goossens, schepen van mobiliteit: “Op voorstel van het partnership Duinengordel is beslist het gemotoriseerd verkeer te verbieden voor de Kattebeekstraat voorbij de taverne en voor het deel van de Zavelstraat langs camping Zavelbos. Dit moet de bosweg rond de camping veiliger en rustiger maken. Ook de campingeigenaar steunt deze aanpassing.”

Een ander voordeel van deze aanpassing is dat evenementen in deze omgeving, zoals de Buitenspeeldag Duinengordel op 18 april met honderden kinderen veiliger kunnen verlopen.

Luc Flipkens: “Het gemotoriseerd verkeer dat een bestemming wenst te bereiken in de Zavelstraat kan dit in de toekomst enkel doen via de Weg naar Opoeteren en de Zavelweg. In de loop van april zullen de verkeersborden geplaatst worden en wijzigt de verkeerssituatie in de Kattebeekstraat en de Zavelstraat.”