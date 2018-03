Nieuw infomagazine Oudsbergen in de bus

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Vandaag en morgen vrijdag 23 maart, valt de allereerste editie van het nieuwe infomagazine van Oudsbergen in de brievenbus in Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek.

Het nieuwe infomagazine telt 24 pagina’s en geeft een kijk op het toekomstige Oudsbergen. Met ruimte voor uitgebreidere artikels, foto’s en interviews. De focus ligt helemaal op Oudsbergen.

In het eerste nummer is er aandacht voor wat er voor de burger verandert in kader van de fusie. Daarnaast is er een uitgebreid dossier over de hondenlosloopzones in Oudsbergen, geeft men antwoorden op enkele veelgestelde vragen. Verder toonnt men enkele foto’s uit Oudsbergen gepost via sociale mediakanalen. En de culturele agenda ontbreekt natuurlijk niet.