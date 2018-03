Snoepjes voor honden aan de leiband

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek / Bree - Hondeneigenaars die in natuurgebied hun honden aan de lijn houden worden beloond. Boswachters, Duinengordelgidsen en –vrijwilligers delen de komende maanden hondensnoepjes uit aan honden die in Duinengordel aan de leiband lopen.

Hondeneigenaars die zich in een natuurgebied begeven houden soms onvoldoende rekening met andere recreanten. Honden in de natuur horen aan de lijn en eigenaars moeten rekening houden met andere recreanten, een kwestie van hoffelijkheid. “Naast andere recreanten moet er ook oog zijn voor het wild, de konijnen, everzwijnen, reeën en een heleboel andere dieren. Vooral in het broedseizoen zijn grond broedende soorten als de veldleeuwerik of de nachtzwaluw vaak het slachtoffer van loslopende honden”, klinkt het.

Tijdens de zomer trekt een herder met zijn hond en kudde schapen door Duinengordel om de heide te beheren. “Om de border collie zijn werk te laten doen is het belangrijk dat andere honden niet in de buurt van de kudde komen”, vertellen ze bij Duinengordel.

Hondenlosloopzones

Mag je hond dan niet meer loslopen in de natuur? Toch wel! Daarvoor zijn er in Duinengordel vier hondenlosloopzones. Omheinde stukken bos waar honden onder het waakzaam oog van hun baasje vrij kan lopen.

Er is een zone aan de begraafplaats in Opglabbeek, langs de de N76 net voorbij Donderslag, bij de sportzone in Gruitrode en op Neerlee in Opoeteren.

Meer info: www.duinengordel.be/hondenlosloopzones.