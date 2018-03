Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Ook Oudsbergen sluit zich aan bij de statiegeldalliantie. Op die manier hopen de gemeentebesturen van Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode het rondslingerend zwerfvuil in het toekomstige Oudsbergen sterk te beperken.

Lode Ceyssens, burgemeester: “In 2017 zijn maar liefst 840 vrijwilligers van klein tot groot, van scholen en verenigingen de straat op getrokken in Oudsbergen om onze gemeentelijke wegen te bevrijden van zwerfvuil. Er werd in totaal een traject opgeruimd van om en bij 340 km. In Meeuwen-Gruitrode ruimen de werknemers van Labor Ter Engelen vzw jaarlijks 130 km wegen, dat zijn ongeveer 260 km bermen. In totaal besteden deze werknemers 2153 werkuren aan het opruimen van onder andere drankverpakkingen van blikjes en PET-flessen. Vorig jaar werd er in totaal 2220 kg zwerfvuil verzameld. Het is dus zeker een problematiek die Oudsbergen treft. Het tast niet alleen ons straatbeeld aan maar de opruiming gaat ook gepaard met extra kosten.”



Ondanks de vele acties en campagnes die Oudsbergen rond de zwerfvuilproblematiek voert, blijft het fenomeen zwerfvuil aangroeien.

Benny Spreeuwers, burgemeester Opglabbeek: “Uit onderzoek blijft dat 80% van de inwoners zich blauw ergert aan het rondslingerend zwerfvuil. Daarnaast leidt het lege verpakkingsafval tot een ernstige verstoring van de flora en fauna. Daarom pleiten we in Oudsbergen voor een structurele aanpak en staan wij als gemeentebesturen achter de invoering van het statiegeld. Deze invoering zal ervoor zorgen dat het merendeel van de drankverpakkingen terug ingeleverd wordt en niet als zwerfvuil eindigt. Lege blikjes en PET-flessen krijgen opnieuw een waarde via het statiegeldsysteem waardoor ze minder achteloos weggegooid zullen worden. Dit kunnen wij als toekomstige gemeente Oudsbergen die pleit voor een proper straatbeeld alleen maar toejuichen.”