N-VA Oudsbergen op bezoek met koffie en vlaai

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - N-VA Oudsbergen gaf zaterdagnamiddag de aftrap van hun buurtbezoeken en zet daarbij een caravan in. Met koffie en vlaai bij en een borrel werd het koude winterse weer getrotseerd.

De aftrap werd zaterdagmiddag gegeven in de Akkerstraat in Opglabbeek.

De Oudsbergenaar kennis laten maken met het plaatselijke N-VA team, dat is de bedoeling. N-VA stopt telkens rond koffietijd in een woonbuurt. “Om van samen van koffie en taart te genieten en vooral te luisteren. Uiteindelijk is de burger het best geplaatst om te weten wat er goed gaat en wat er beter kan. Suggesties worden genoteerd en opgenomen in het verkiezingsprogramma”, luidt het nog.

Lees meer in Het Belang van Limburg

RDR