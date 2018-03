Kinderen maken buurt veilig met zelfverzonnen verkeersbord

Meeuwen-Gruitrode - Dankzij de bijzondere verkeersborden, ontworpen door kinderen zelf, wordt het de komende vakantie in Meeuwen-Gruitrode weer een stukje veiliger. “Hiervoor rekenen we op de creativiteit van de kinderen”, zegt schepen van Jeugd, Marco Goossens. Het is de bedoeling dat tijdens de zomermaanden enkele ontwerpen van verkeersbord het straatbeeld zullen sieren..

De gekende verkeersborden met Suske en Wiske die tijdens de zomermaanden automobilisten aanmanen om trager te rijden, krijgen na vele jaren een facelift. “In een kindvriendelijke gemeente zijn het uiteraard de kinderen zelf die de nieuwe borden mogen ontwerpen. Want wie kan het beter dan een kind aan de grote mensen duidelijk maken dat ze oog moeten hebben voor spelende kinderen ?”, weet Goossens.

Elk kind mag een ontwerp insturen, een leuke tekening op een staand A4-blad. Die lever je in, tot 15 april, in bij het gemeentehuis in Meeuwen, het cultuurpunt in Gruitrode of bij kinderopvang Pagadder in Gruitrode en in Meeuwen. Belangrijk: vermeld je naam, adres, leeftijd en het telefoonnummer of e-mailadres van mama of papa.