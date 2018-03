Bocholt - De Werkgroep De Grote Biotechnicum Reünie organiseert vrijdagavond hun eerste grote reünie. "Een ideale gelegenheid voor oud-leerlingen en leerkrachten om elkaar nog eens te ontmoeten en een praatje te slaan. Ondertussen gingen heel wat oud-leerlingen op de uitnodiging in", klinkt het.

Benieuwd naar hoe het gaat met je klasgenoten van vroeger? Hoe je favoriete leerkracht het nog doet en hoe de school er nu na zoveel jaren van binnen uit ziet? Dan moet je zeker op 16 maart afzakken naar het Bocholter Biotechnicum.

"In groten getale - meer dan 550 - is er via de website van onze school een voorinschrijving gebeurt voor De Grote Biotechnicum Reünie. Jullie enthousiasme is hartverwarmend!. Het wordt zeker een legendarische avond", klinkt het bij de organisatoren.

Na een welkomstwoord door Bart Schijns, directeur van het Biotechnicum, is er een mogelijkheid tot een korte wandeling doorheen een gedeelte van de schoolgebouwen. Dit is vooral bedoeld voor de 'ouderen' die het Biotechnicum al wat langer achter zich gelaten hebben. Inschrijven kan nog steeds.

Om 20 u gaan de deuren van de polyvalente hal open, achteraan op de speelplaats. Parkeerplaatsen zijn er voldoende op de weide achter deze hal. Drank is te verkrijgen aan democratische prijzen. Kleine versnaperingen worden eveneens voorzien.