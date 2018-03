81.000 euro voor woonbeleid

Bocholt / Peer - Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) geeft extra ondersteuning aan het intergemeentelijk samenwerkingsproject (IGS) ‘Kwalitatief Wonen in Bocholt en Peer’. “Om het lokale woonaanbod te versterken is het van belang dat gemeenten samenwerken in kader van hun woonbeleid,” zegt minister Homans. Deze intergemeentelijke samenwerking tussen Bocholt en Peer is goed voor 81.776 euro Vlaamse subsidie.

Begin dit jaar telde Vlaanderen 44 projecten waar 196 gemeenten samenwerken rond woonbeleid en hiervoor Vlaamse middelen ontvangen. De interlokale vereniging ‘Kwalitatief Wonen in Bocholt en Peer’ kan de komende twee jaar ook op deze subsidies rekenen en hun werking met de lokale besturen versterken.

Lees meer in Het Belang van Limburg