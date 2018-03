Bocholt stapt zeker mee in statiegeldverhaal

Bocholt - Bocholt volgt al jaar en dag het standpunt van Limburg.net en is groot voorstander tot invoering van statiegeld en terugnameplicht. "Wij proberen een aangepast beleid te voeren op vlak van zwerfvuil en opruimacties. Ook aan de straat.net actie wordt deelgenomen om de 312 km wegen in onze gemeente netjes te houden. We zijn dus zeker vragende partij voor de terugnameplicht en het statiegeld verhaal. Het zal voor de vele vrijwilligers en bospeters en meters een hart onder de riem zijn", zegt schepen van Milieu, Jan Verjans (VIA). Administratieve redenen liggen aan de oorzaak van de foutieve communicatie.