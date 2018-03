Buitenschoolse kinderopvang verhuist naar nieuwe Royse Pagadder

Meeuwen-Gruitrode - Een groep uitgelaten kinderen heeft gisterennamiddag de nagel nieuwe buitenschoolse kinderopvang Pagadder in gebruik genomen. De oudste kinderen staken nog een laatste handje toe bij de verhuis. “Hier is het vooral groter, ruimer, er is meer licht en de ruimtes zijn ook origineel ingevuld,” vinden Nell en Floortje.

Bij Pagadder zijn ze niet een klein beetje trots op hun nieuwe thuis. "Eén grote thuis, waar elk kind zeker zijn eigen plekje kan vinden ”, klinkt het bij het begeleidersteam, Annick Soors en Dag Luyten.

Het project in Gruitrode komt er na een doorgedreven samenwerking tussen gemeente, het verenigingsleven en de school. “Met dank aan het Royke. En de grote buitenspeelruimte delen ze nog met de Chiro”, besluit schepen Lydie Jacobs. Het kostenplaatje bedraagt 522.000 euro.

Lees meer in Het Belang van Limburg

(RDr)