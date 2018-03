N-VA ruimt al ploggend zwerfvuil

Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek - Jochen Schuermans, fractieleider van N-VA Meeuwen-Gruitrode, en Frieda Gijbels, lijsttrekker voor de lokale verkiezingen van Oudsbergen, trapten de N-VA zwerfvuilactie op gang door te gaan “ploggen”. Een nieuwe trend die is overgewaaid uit Scandinavië en waarbij de jogger al joggend zwerfvuil opraapt.



De bedoeling van de zwerfvuilactie is om de aandacht te vestigen op het fenomeen en mensen te doen nadenken eer ze drankblikjes of ander afval in de natuur achterlaten. “Op onze joggingronde doorheen Ellikom en Wijshagen verzamelden we twee volle vuilniszakken met drankblikken, petflessen, plastic zakken en andere rommel”, zegt het echtpaar Schuermans-Gijbels.

De slogan: "Als iedereen voor zijn eigen deur zou keren, was de hele straat schoon" moet men niet persoonlijk nemen maar moet de burger sensibiliseren. N-VA vraagt voldoende vuilnisbakken en eventueel “blikvangers” langs wandel- en fietspaden. “Sensibiliserings- en informatiecampagnes moeten consequent worden uitgerold, om optimaal in te spelen op preventie en door te appelleren aan de burgerzin. Voor zij die hardleers zijn, moeten consequent sancties volgen”, vindt N-VA Oudsbergen.