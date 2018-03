Eerste bevraging sorteringsproject in juni

Meeuwen-Gruitrode - Het schepencollege van Meeuwen-Gruitrode bezocht het sorteringscentrum van Bionerga in Overpelt in kader van het Optimo-project dat momenteel in Wijshagen en Ellikom loopt.

Sinds 1 januari worden er in Wijshagen en Ellikom zes verschillende fracties afval gelijktijdig opgehaald. Het gaat over huisvuil, groen, pmd, zachte plastics, organisch keukenafval, textiel en lederwaren. In totaal zijn er ongeveer 1.000 ophaalpunten in Wijshagen en Ellikom waar een twee wekelijkse ophaling gebeurt. Tijdens een korte infosessie over het Optimo-project werden de resultaten het project bekeken, het viel de delegatie op dat er opvallend veel gele zakken met zacht plastic werden opgehaald. De gemeente staat open voor opmerkingen, klachten en ervaringen van de inwoners. In juni volgt er een eerste evaluatiebevraging door Limburg.net bij de inwoners van Ellikom en Wijshagen. (RDr)